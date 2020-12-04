NASA купит образцы лунного грунта у четырех компаний

04.12.2020 11:41

Укринформ

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космоса (NASA) приобрело за 25 001 доллар права на покупку четырех партий образцов лунного грунта, которые будут собраны в будущем.

Как передает Укринформ, об этом сообщает портал Space.

Всего права были куплены у четырех компаний: калифорнийская Masten Space Systems of Mojave, люксембургский ispace Europe, токийская ispace Japan и Lunar Outpost из штата Колорадо.

«Мы считаем, что очень важно создать прецедент, в котором субъекты частного сектора могут добывать (образцы лунного грунта – ред.), брать эти ресурсы, а NASA может покупать и использовать их не только в деятельности NASA, но и целой новой динамической эре государственного и частного развития в области разведки на Луне, а затем, в конце концов, и на Марсе», – заявил представитель американского ведомства Майк Голд.

Отмечается, что в настоящее время NASA еще не разработала планв по получению собранных образцов, и непонятно, будут ли вообще эти материалы доставлены на Землю.

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NASA уже имеет много лунных камней, ведь после космической программы «Аполлон» между 1969 и 1972 гг. на Землю было доставлено 342 кг лунного материала.

Как сообщал Укринформ, NASA разрабатывает систему запуска Artemis Space Launch System, которая позволит в 2024 году осуществить пилотируемый полет на Луну.

По материалам: Укринформ