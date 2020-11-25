Украинец создал современные мобильные приложения для неслышащих

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25.11.2020 20:40

Укринформ

Основатель компании «Технологии для людей» Виталий Потапчук использует современные технологии, чтобы помочь людям с нарушениями слуха интегрироваться в общество.

Как передает Укринформ, о том, как сервисы и программы компании помогают слабослышащим и неслышащим, Потапчук рассказал в интервью «Дивогляду».

«Люди с проблемами слуха делятся на две категории: это люди, которые потеряли слух в зрелом возрасте, они прекрасно могут писать и читать. А вторая категория – это люди, которые являются носителями языка жестов, ведь свое общение с окружающим миром они начали именно с него. Неслышащие люди никак не воспринимают текстовую или устную речь, поскольку этот язык является дополнительным для них и он требует изучения. Неслышащие мыслят языком жестов», – сказал Потапчук.

Он подчеркнул, что сначала появилось мобильное приложение, которое трансформировало звуки (язык) в текст и наоборот. Впоследствии – еще несколько мобильных приложений, среди которых и «Переводчик ЖМ» ( «Переводчик жестового языка» – ред.). С его помощью люди с нарушениями слуха имеют возможность в режиме онлайн общаться со слышащими людьми, подключая к диалогу переводчика жестового языка. Таким образом, все, что говорит неслышащий человек, переводчик озвучивает слышащему участнику диалога, а затем переводит ответ на жестовый язык.

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Потапчук сообщил, что «Центр социального сопровождения неслышащих и слабослышащих людей» работает ежедневно в круглосуточном режиме и только за прошлый год получил около 150 тыс. звонков от людей с нарушениями слуха по различным вопросам. Переводчики в центре – носители языка жестов, прекрасно понимают психологию неслышащих украинцев и проблемы, с которыми им приходится сталкиваться.

«Бывали люди, которые ночью попадали в ДТП – мы помогали общаться с полицией. На сегодняшний день распространена практика, когда переводчики в нашем контактном центре переводят в суде», – сообщил разработчик.

Кроме того, приложение «Переводчик «ЖМ» также помогает людям с нарушениями слуха, которые не умеют писать и читать, разбирать чужой почерк. Человеку с нарушением слуха достаточно сфотографировать текст и направить заявку в приложении. Переводчики жестового языка обрабатывают полученный файл и отправляют в ответ видео с переводом документа на язык жестов.

Этот мобильное приложение помогает людям с нарушениями слуха решать не только бытовые проблемы, но и начинать и развивать свой бизнес. Например, Владимир Божко, который потерял слух еще в детстве, основал собственную компанию, занимающуюся организацией туров для людей с нарушениями слуха – как по Украине, так и за границу.

В команде разработчиков отмечают, что с помощью мобильного приложения неслышащий человек может интегрироваться в общество более чем на 80%.

Сам Потапчук уверяет, что компания и в дальнейшем будет работать над усовершенствованием приложений и расширением их функционала, чтобы максимально упростить общение между неслышащими и слышащими людьми.

В 2015 году специалист по ІТ-технологиям Виталий Потапчук, который сам является слабослышащим человеком, организовал стартап BeWarned. Главным направлением работы стала разработка приложений для людей с нарушениями слуха. Впоследствии стартап трансформировался в полноценную компанию – "Технологии для людей" – в рамках которой создан ряд программ и сервисов. Они помогают в решении ежедневных проблем с общением, с которыми сталкиваются слабослышащие и неслышащие люди.

По материалам: Укринформ