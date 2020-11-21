YouTube будет показывать рекламу на всех видео

YouTube будет показывать рекламу на всех видео

21.11.2020 18:52

Укринформ

YouTube будет показывать рекламу даже в тех видео, авторы которых не включали такую опцию.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Ars Technica.

Издание поясняет, что создатели видео смогут зарабатывать на видео сразу. Однако, в посте YouTube на форуме, разработчики платформы объяснили, что пользователи, которые не являются членами партнерской программы, не будут платить за рекламные объявления, которые сервис будет демонстрировать на их видеороликах.

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Чтобы получить право на участие в партнерской программе YouTube, создатель видео должно проживать в стране, которую он отметил в профиле, иметь 4000 публичных часов просмотра за последние 12 месяцев и более 1000 подписчиков. Ранее сервис демонстрировал рекламу исключительно на видео пользователей, которые соответствуют этим критериям.

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В будущем платформа сможет монетизировать любое видео, если оно соответствует правилам YouTube относительно рекламы. Это означает, что сервис не будет размещать рекламу на видео, которые содержат неприемлемые высказывания, насилие, материалы сексуального характера, содержание, связанное с наркотиками и огнестрельным оружием, а также с информацией, которая разжигает ненависть к отдельным людям или группам на основе их религии, пола и гендерной идентичности.

По материалам: Укринформ