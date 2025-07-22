Усика можуть позбавити звання абсолютного чемпіона світу: що може статися

Олександр Усик, який у травні цього року офіційно увійшов до історії світового боксу як абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі, може вже найближчим часом зіткнутися з необхідністю відмовитися від одного зі своїх титулів.

Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на TalkSport.

Міжнародна боксерська організація готує формальне зобов’язання до українського спортсмена — провести обов’язковий захист поясу у стислі терміни, інакше регалія буде визнана вакантною.

Згідно з внутрішнім регламентом WBO, абсолютні чемпіони мають виконувати обов’язкові захисти кожного з титулів у порядку черговості, визначеному організаціями. Після об’єднувального бою проти Даніеля Дюбуа, який завершився перемогою Усика, WBO розглядає кандидатуру новозеландця Джозефа Паркера як пріоритетного претендента на титул.

Якщо сторони не дійдуть згоди щодо дати бою, Усик буде змушений або провести захист протягом встановленого терміну, або звільнити пояс.

Такий розвиток подій не є виключенням, а типовим сценарієм для абсолютних чемпіонів, які, на відміну від володарів окремих поясів, опиняються під тиском одразу кількох організаційних графіків. Зазвичай в подібних випадках виникає конфлікт між спортивною логікою поєдинків і політикою боксерських інституцій, які прагнуть не допустити затримки в ротації претендентів.

Експерти зазначають, що для Усика стратегічно важливо не лише зберегти чемпіонський статус, але й сформувати прозорий календар на найближчі бої. Враховуючи амбіції Тайсона Ф’юрі на реванш, який очікується восени, поєдинок з Паркером може або ускладнити переговори, або ж змусити команду Усика обирати між гучністю майбутніх боїв і юридичною стабільністю титульного статусу.

Раніше повідомлялося про те, як Усик переміг Дюбуа на «Уемблі», ставши абсолютним чемпіоном світу в еру чотирьох поясів.