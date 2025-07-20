Як Усик переміг Дюбуа на «Уемблі», ставши абсолютним чемпіоном світу в еру чотирьох поясів (відео)

У ніч з 19 на 20 липня на стадіоні «Уемблі» в Лондоні відбувся незабутній реванш між українським чемпіоном Олександром Усиком та британським боксером Деніелем Дюбуа. Про це повідомляє «ПЛ».

Перемога Усика принесла йому титули WBA, WBO, WBC та IBF, і він став першим абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі в епоху чотирьох поясів.

Перед початком поєдинку Надя Дорофєєва виконала Гімн України акапельно, що стало потужним емоційним моментом для всіх присутніх. Олександр Усик вийшов на ринг під музику «Ave Maria» в сучасній інтерпретації від Tommee Profitt і Stanaj, яка плавно переросла в пісню «Браття» Василя Жадана — символічний трек, що асоціюється з виходом Усика на ринг.

Бій почався з агресії з боку Дюбуа. Оскільки в першому бою був спірний момент з ударом нижче пояса, Дюбуа з перших секунд спробував атакувати корпус українця, використовуючи свою перевагу в розмірах. Усик же діяв обережно, рухаючись і працюючи на ногах.

Перші три раунди стали тактичним протистоянням, однак Усик продовжував виглядати більш впевнено і переконливо.

Переломний момент настав у п’ятому раунді, коли Усик знайшов свій ритм і почав розривати захист Дюбуа своїми фірмовими комбінаціями з кількох ударів. Його швидкість та боксерський інтелект ставали для британця непереборною перешкодою.

Дюбуа почав пропускати все більше чистих ударів, уповільнювався і втрачав впевненість. Це призвело до двох нокдаунів і нокауту! Усик залишає за собою ідеальний рекорд: 24 бої — 24 перемоги, жодної поразки.

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