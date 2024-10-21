«Арсенал» — «Шахтар»: прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів. Де дивитись трансляцію?

Поєдинок прийме стадіон «Емірейтс». Старт зустрічі заплановано на 22:00 за київським часом.

Які прогнози букмекерів на матч та де дивитись трансляцію, розповідає Первая Лента з посиланням на Politexpert.

Прогноз букмекерів на матч «Арсенал» — «Шахтар»

Безумовним фаворитом протистояння фахівці Favbet вважають «канонірів». На перемогу команди Мікеля Артети закладено промовистий коефіцієнт 1,11. Тим часом потенційний успіх «гірників» оцінили космічним кефом 22,00. Підсумкова нічия набагато вірогідніша з балом 10,00.

Майже не відрізняються цифри, які підготувала австрійська букмекерська контора Bwin. На ймовірну перемогу «Арсенала» заклали коефіцієнт 1,10. Трохи кращий бал пропонують за перемогу «Шахтаря» – 21,00. Та нічия знову вірогідніша з кефом 11,50.

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Де дивитися матч онлайн

Поєдинок «Арсенал» — «Шахтар» у цифровому мовленні T2 не транслюватимуть. Усі матчі загального етапу головного єврокубка на території України можна буде подивитися завдяки платформі MEGOGO.

Варто нагадати, що головний тренер «Шахтаря» Маріно Пушіч повіз до Британії 28 виконавців, серед яких чотири голкіпера та форвард Сікан. Останній пропустив кілька матчів через перелом носа та тимчасово виходитиме на поле в захисній масці.

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