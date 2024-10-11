Жодного конфліту немає: чому насправді Ребров не викликав Ярмоленка на жовтневі матчі Ліги націй

Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на прес-конференцію наставника національної команди.

В п’ятницю, 11 жовтня, тренер української збірної провів зустріч з представниками ЗМІ у Познані, де «синьо-жовті» зіграють проти збірної Грузії. Водночас у журналістів було багато питань з приводу відсутності у команді гравця-ветерана, тому тренер був змушений прояснити ситуацію.

За словами Реброва, Ярмоленко не потрапив до збірної в основний список через велику конкуренцію, зокрема з гравцями УПЛ. При цьому тренер додав, що Ліга націй роглядається як на турнір, де можна подивитися кандидатів.

Ребров спростував чутки, що він не пояснював своє рішення футболісту. Він провів особисту розмову з гравцем.

«Я не знаю, звідки з’явилася інформація. Ярмоленко – особливий гравець, і я пояснював йому свою позицію і що потрібно давати шанс новим кандидатам», – прокоментував Ребров.

Ярмоленко у складі збірної України

Ярмоленко дебютував за збірну України у вересні 2009 року. За 15 років у команді він провів у її складі 124 матчі, у яких забив 46 голів. За обома показниками він перебуває на другому місці серед рекордсменів «синьо-жовтих». Від Андрія Шевченка він відстає лише на два м’ячі.

Раніше ПЛ писала, що колишній наставник «Шахтаря» та «Динамо» оцінив шанси Довбика на успіх у «Ромі».