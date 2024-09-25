Варан оголосив про завершення футбольної кар’єри: названа причина

Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на посиланням на Politexpert.

31-річний француз влітку перейшов з англійського «Манчестер Юнайтед» в італійський «Комо». Однак, у серпні через отриману травму вибув на тривалий термін, що спонукало клуб заговорити про розірвання контракту.

«Я ні про що не шкодую, не змінив би нічого. Я виграв більше, ніж міг навіть мріяти, але, залишаючи осторонь трофеї і досягнення, хочу сказати, що я пишаюся тим, що не зраджував своїм принципам, був щирим», – написав Варан у своїх соцмережах.

Він додав, що залишається в «Комо», але на іншій посаді. Не виключено, що француз увійде до складу тренерського штабу Сеска Фабрегаса.

Хто такий Рафаель Варан

Вихованець французького «Ланса» відіграв на професіональному рівні 14 сезонів. Значну частину своєї футбольної кар’єри, а саме 10 років, грав у мадридському «Реалі» (2011-2021 рр.), з яким чотири рази був переможцем у Лізі чемпіонів.

Також у складі «вершкових» чотири рази виграв Клубний чемпіонат світу, тричі – Суперкубок УЄФА та «золото» Ла Ліги, один раз – Кубок Іспанії. Протягом трьох років знаходився у складі «Манчестер Юнайтед». З «червоними дияволами» здобув Кубок Англії, та Кубок англійської ліги.

У складі збірної Франції за плечима у футболіста 93 матчі, забив 5 голів. Став чемпіоном світу у 2018 році, та віце-чемпіоном – у 2022-му.

РАніше ПЛ писала, що ФІФА анонсувала нововведення щодо важливого футбольного правила.