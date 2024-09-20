Джошуа – Дюбуа: анонс та прогноз бою. Де дивитись онлайн трансляцію?

Поєдинок відбудеться в суботу, 21 вересня 2024 року, на стадіоні «Вемблі» в Лондоні. Бій триватиме максимум 12 раундів у суперважкій вазі (понад 91 кг). Боксери змагатимуться за титул чемпіона світу у надважкій вазі за версією IBF, який майже одразу після бою з Ф’юрі втратив Олександр Усик.

Бій розпочнеться приблизно о 00:15 за київським часом.

Про це пише Первая Лента з посиланням на Politexpert.

Статистика напередодні бою

Ентоні Джошуа виходить на ринг з рекордом 28 перемог, 3 поразки та 0 нічиїх, 25 з яких він здобув нокаутом. Даніель Дюбуа вийде на ринг з рекордом 21 перемога, 2 поразки і 0 нічиїх, з яких 20 перемог нокаутом.

За даними статистики, Дюбуа має невелику перевагу в силі над Джошуа: 95% нокаутів проти 89% у Джошуа.

Ентоні Джошуа старший на 7 років, йому 34. При цьому він має перевагу в зрості на 2,5 см над Дюбуа. Це також поширюється на 10-сантиметровій перевазі в довжині рук. І Ентоні Джошуа, і Даніель Дюбуа б’ються в ортодоксальній стійці.

Джошуа є більш досвідченим професійним бійцем, він провів на 8 боїв більше і дебютував у 2013 році, на 3 роки та 6 місяців раніше, ніж Дюбуа, чий перший професійний бій відбувся у 2017 році. Також він провів на 72 раунди більше – 162 проти 90 у Дюбуа.

Ентоні Джошуа наразі займає 1 місце за версією WBO, 3 місце за версією IBF і 2 місце за версією The Ring у суперважкій вазі. Даніель Дюбуа посідає 6-ту сходинку рейтингу The Ring у надважкій вазі.

Попередні бої Джошуа і Дюбуа

Джошуа

Джошуа переміг 4 з останніх 5 суперників, нокаутувавши 3 з них, одного разу пройшовши дистанцію.

У своєму останньому бою він здобув перемогу над Френсісом Нганну нокаутом у 2-му раунді. До цього він здолав Отто Валліна технічним нокаутом в 5-му раунді. Перед цим поєдинком він переміг Роберта Хеленіуса року нокаутом в 7-му раунді, а також Джермейна Франкліна одноголосним рішенням суддів.

Єдиний, кому програв британський боксер, був Олександр Усика. За розділеним рішенням суддів у поєдинку за титули чемпіона світу за версіями IBF у важкій вазі, WBA Super World Heavyweight, WBO World Heavyweight та The Ring Heavyweight перемогу присудили українцю.

Дюбуа

Даніель Дюбуа здобув перемогу над 4 з 5 своїх останніх суперників.

У своєму останньому поєдинку він нокаутував Філіпа Хрговича в бою за титул тимчасового чемпіона світу за версією IBF. До цього він переміг Джаррелла Міллера технічним нокаутом в 10-му раунді.

До цього він переміг Кевіна Лерена технічним нокаутом та Тревора Браяна нокаутом в 4-му раунді.

Дюбуа, як і Джошуа, не зміг здолати українця Олександра Усика. Він програв нокаутом в 9-му раунді.

Де дивитися бій Джошуа – Дюбуа

В Україні не транслюватимуть поєдинок британців. Єдиним легальним способом перегляду поєдинку є сервіс DAZN. Вартість трансляції складає 19,99 долара.

Прогноз букмекера на поєдинок

Букмекерська контора Favbet прогнозує, що переможцем цього бою стане Ентоні Джошуа з коефіцієнтом 1,29. На перемогу Даніеля Дюбуа Фавбет дає коефіцієнт 4,10.

Раніше Первая Лента писала про те, що Усик заявив про бажання йти в політику.