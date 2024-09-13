Спорт

Усик заявив про бажання йти в політику: на якій посаді бачить себе боксер

Український боксер виявив бажання у сфері роботи з дітьми.

Арина Марченко Send an email 3 часа ago
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Олександр Усик
Усик заявив про бажання йти в політику: на якій посаді бачить себе боксер

Чемпіон світу з боксу за версіями WBA, WBO, WBC та IBO у надважкій вазі Олександр Усик (22-0, 14 КО) заявив, що після своєї кар’єри має бажання обійняти посаду міністра спорту. Нещодавно боксер підтримав УПЦ, яку він особисто не пов’язує із Московським Патріархатом (МП).

Відповідний коментар Усика наводить Kanał Sportowy, передає Первая Лента. Олександр наголосив, що має на меті працювати з дітьми, щоб передати свій досвід іншому поколінню.

За його словами, ця робота має буде не тільки у сфері спорту, але й у навчанні: психологія, здоровий спосіб життя, розвивати в молодого покоління навички «думати головою, а не слухати, хто і що говорить».

«Я б із задоволенням став би міністром спорту – я стану ним», – заявив Усик.

Раніше ПЛ писала про те, що ще один британський боксер кинув виклик Усику.

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Арина Марченко Send an email 3 часа ago
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