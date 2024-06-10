Топ-10 найдорожчих гравців збірної України

Найбільша вартість українського футболіста становить 38 млн, найменша — 10.

Про це розповідає Первая Лента з посиланням на Top Lead.

Перше місце у рейтингу найдорожчих гравців Збірної України займає 27-річний Олександр Зінченко. Вартість українського хавбека Арсеналу становить 38 млн гривень.

Другу сходинку з сумою 35 млн посів нападник іспанської «Жирони» та збірної України Артем Довбик, який всього на рік молодший за Зінченка.

Такою ж сумою оцінюють 21-річного Георгія Судакова — півзахисника донецького «Шахтаря» та гравця лондонського «Челсі» Михайла Мудрика, якому нещоданво виповнилося 23 роки.

До п’ятірки лідерів увійшов 21-річний центральний захисник англійського клубу «Борнмут» та збірної України Ілля Забарний, якого оцінюють сумою 32 млн.

Шосте місце у рейтингу посідає 26-річний напівзахисник «Жирони» Віктор Циганков, його вартість становить 30 мільйонів.

На сьомому місці – лівий захисник англійського клубу «Евертон» Віталій Миколенко, ціна якого — 28 млн.

Восьме місце між собою розділили воротарі Андрій Лунін, який наразі грає за мадридський «Реал» та Анатолій Трубін, який є голкіпером у футбольному клубі «Бенфіка». Їхня вартість – 25 мільйонів.

На дев’ятій позиції знаходиться 28-річний захисник донецького «Шахтаря»Микола Матвієнко, ціна якого 18 млн.

Закриває список 22-річний нападник київського футбольного клубу «Динамо» Владислав Ванат. Його вартість становить 10 млн гривень.

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