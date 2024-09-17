Колишній наставник «Шахтаря» та «Динамо» оцінив шанси Довбика на успіх у «Ромі»

Наставник збірної Румунії впевнений, що українському форварду під силу досягнути успіхів у «Ромі». Про це пише Первая Лента з посиланням з посиланням на Il Corriere dello Sport.

Артем Довбик провів чотири матчі у чемпіонаті Італії після літнього трансферу з «Жирони». Він зумів забити дебютний гол у складі «вовків» лише минулими вихідними, однак «Рома» пропустила м’яч від «Дженоа»наприкінці поєдинку, через що втратила перемогу.

Що Луческу сказав про Довбика

Головний тренер збірної Румунії Мірча Луческу нагадав про те, що був тренером Артема Довбика і тому для не секрет, на що здатний 27-річний футболіст. Експерт не сумнівається у швидкій адаптації українця у новому клубі.

Луческу зазначив, що характер та професіоналізм Довбика стануть у нагоді Артему на шляху до того, щоб стати частиною будь-якої команди. Проте українцю знадобиться час для звикання до нового чемпіонату. Луческу не сумнівається, що Довбик заб’є багато голів.

Форвард збірної України тренувався разом із футболістами «Динамо» на початку весни 2022 року. Він підтримував форму у таборі київської команди також йому пощастило провести кілька тренувань під керівництвом Луческу.

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