Спорт

Ще один британський боксер кинув виклик Усику: що про нього відомо

Чемпіон світу в бріджервейті за версією Всесвітньої боксерської ради (WBC) Лоуренс Околі кинув виклик абсолютному чемпіону світу в надважкій вазі Олександру Усику.

Арина Марченко Send an email 19 часов ago
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Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на iFL TV.

31-річний британець готовий зустрітись на рингу проти українського боксера, який нещодавно став володарем титулу чемпіона світу в новому дивізіоні між першою важкою вагою і хевівейтом – бріджервейті (до 101,6 кг).

На думку Околі, він має стати наступним суперником зі Сполученого Королівства для Усика. Він захоплюється досягненням українця і визнав сенсаційний талант абсолютного чемпіона в надважкій вазі. Водночас самовпевненому британцю вистачає сміливості заявляти, що Усик давно не боксував із швидкісним бійцем.

«Тож я буду радий, якщо він захоче створити спадок, стати чемпіоном світу в трьох вагових категоріях. Я зараз – чемпіон світу в трьох дивізіонах. Якщо він хоче стати чемпіоном у трьох вагових категоріях, то зробімо це», – заявив Околі.

Однак, чемпіону у бріджервейті не судилось стати наступним суперником Усика. Український чемпіон, найімовірніше, спершу проведе бій-реванш проти британця Тайсона Ф’юрі. «Циганський Король» активував опцію другого поєдинку в контракті бою за титул абсолюта.

Що відомо про Лоуренса Околі

Британський професійний боксер першої важкої ваги.

Околі почав займатися боксом лише в сімнадцять років, тому рідко з’являвся на міжнародних турнірах. Але у квітні 2016 року він несподівано для багатьох виграв європейський олімпійський кваліфікаційний турнір в Самсуні і отримав право на виступ на Олімпійських іграх 2016. На Олімпіаді він переміг в першому бою Ігоря Якубовського (Польща), а в наступному бою програв Ерісланді Савону (Куба).

Після Олімпіади Околі перейшов до професійного боксу. У 2018 році завоював вакантний титул континентального чемпіона за версією WBA. У цьому ж році  додав титул чемпіона Британської Співдружності за версією CBC, а трохи пізніше заволодів ще й титулом чемпіона Великої Британії за версією BBBofC.

У 2021 році Околі став новим чемпіоном світу WBO, здобувши перемогу над Кшиштофом Гловацьким.

Раніше ПЛ писала про те, що ФІФА анонсувала нововведення щодо важливого футбольного правила.

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Арина Марченко Send an email 19 часов ago
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