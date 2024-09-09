Що сталося у Лізі націй 2024/2025 у неділю, 8 вересня

Перемоги здобули збірні Португалії, Хорватії, Данії, Іспанії, Словаччини, Швеції, Білорусі та Болгарії.

Первая Лента з посиланням на результати поєдинків, розповідає про найяскравіші матчі цього дня.

Данія — Сербія

Данці приймали збірну Сербію та впевнено здобули перемогу. У першому таймі рахунок відкрив Гренбек, проштовхнувши м’яч у ворота після комбінації господарів. А другий гол майстерно виконав Поульсен у другій половині гри. Віктор Крістіансен виконав подачу з лівого флангу в центр штрафного майданчика, де нападник класно зорієнтувався і ударом через себе в падінні відправив м’яч у сітку.

Португалія — Шотландія

Шотландці відкрили рахунок на 7-й хвилині, коли Мактоміней головою навіс із лівого флангу замкнув. Втім, піренейці відігралися після перерви. Спершу Фернандеш із півкола штрафного пробив у правий нижній кут. А другий гол оформив Роналду, відкривши нову сотню голів.

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Хорватія — Польща

Хорватська збірна здобула перемогу з рахунком 1:0. У другій половині гри Модріч оформив красивий гол. Ветеран вирішив виконати стандарт зі зони перед лінією штрафного майданчика. Поставив досвідчений хавбек на майстерність, елегатно поклавши м’яч під поперечину ближнього кута воріт Скорупскі.

Іспанія – Швейцарія

Іспанія здобула розгромну перемогу, попри гру в меншості 70+ хвилин. «Фурія Роха» забила двічі в стартові чверть години – Хоселу головою замкнув навіс Ямала, а Руїс зіграв на добиванні в контратаці. Збірній Швейцарії вдалося забити у відповідь лише один год. Вже у другому таймі Руїс (у дотик) і Торрес (віч-на-віч) довели перевагу іспанців над господарями. Матч завершися з рахунком 4:0.

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