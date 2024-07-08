Магучіх встановила новий світовий рекорд зі стрибків у висоту: що відомо про українську легкоатлетку

Легкоатлетці вдалось взяти висоту 2.10 м.

Про це пише Первая Лента з посиланням на Суспільне.Спорт.

Ярослава Магучіх встановила новий світовий рекорд на етапі Діамантової ліги в Парижі, де здобула перемогу на змаганнях: у боротьбі з австралійкою Ніколою Оліслагерс єдиною взяла планку 2.03 м.

Після того, як Магучіх взяла висоту 2.03 м, українська легкоатлетка встановила два поспіль рекорди.

Вона оновила власний рекорд зі стрибків, підкоривши висоту 2.07 м, щоправда з другої спроби.

Після цього з першої ж спроби їй вдалось взяти висоту 2.10 м і встановити новий світовий рекорд.

Варто зазначити, що світовий рекорд у жіночих стрибках у висоту тримався впродовж 37 років. Попередній рекорд у 1987 році встановила болгарка Стефка Костадінова, яка взяла висоту 2.09 м — Магучіх перша, хто подолав висоту 2.10 м.

Найкращі результати в історії жіночих стрибків у висоту

2.10 м: Ярослава Магучіх (2024 рік);

2.09 м: Стефка Костадінова (1987 рік);

2.08 м: Стефка Костадінова (1986 рік);

2:08 м: Кайса Берквіст (2006 рік);

2:08 м: Бланка Влашич (2009 рік).

Що відомо про Ярославу Магучіх

Народилася в Дніпрі. З дитинства займалася спортом. Найбільше їй припала до душі легка атлетика – біг з бар’єрами, стрибки у довжину і висоту.

У липні 2018 року на чемпіонаті Європи з легкої атлетики серед юнаків в угорському Дьєрі Ярослава з третьої спроби взяла висоту 1.94 м, що стало рекордом юнацьких чемпіонатів Європи.

Через рік у травні Магучіх перемогла у стрибках у висоту на першому етапі Діамантової ліги сезону, що проходив у місті Доха, Катар, з особистим рекордом 1.96 м і стала наймолодшою переможницею в історії змагань Діамантової ліги.

У січні 202 року на змаганнях «Меморіал Олексія Дем’янюка» у Львові встановила новий світовий рекорд серед юніорів у приміщенні (2.01 м), перевершивши попереднє досягнення (1.99 м), яке належало їй самій та Вашті Каннінгем.

7 серпня 2021 року у фіналі Олімпійських ігор в Токіо Ярослава Магучіх із результатом 2.00 м виборола бронзову медаль.

У березні 2022 року перемогла на чемпіонаті світу зі стрибків у висоту в приміщенні, що проходив у Белграді (Сербія), з результатом 2.02 м.

Наприкінці серпня 2023 року Магучіх вперше в кар’єрі стала чемпіонкою світу зі стрибків у висоту — у Будапешті українка здобула «золото» з результатом 2.01 м.

У вересні того ж року Ярослава виграла золоту медаль у фіналі Діамантової ліги з найкращим світовим показником 2.03 м.

У 2024 році Магучіх стала світовою рекордсменкою по стрибкам у висоту, взявши висоту 2.10 м.

Раніше ПЛ писала про те, за що УЄФА може покарати Кріштіану Роналду.