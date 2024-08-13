«Рейнджерс» – «Динамо»: кого букмекери називають фаворитами матчу кваліфікації Ліги чемпіонів

Які прогнози букмекери дають на матч, розповідає Первая Лента.

Коли і де пройде матч

Гра «Рейнджерс» – «Динамо» відбудеться 13 серпня в Глазго. Команди зустрінуться на стадіоні «Гемпден Парк». Старт поєдинку о 21:45 за київським часом.

Прогнози букмекерів

Українська контора Favbet визначили «плюшевих ведмедиків» фаворитами матчу. На перемогу «Рейнджерс» можна поставити зі скромним коефіцієнтом 2,11. Тим часом на успіх команди Олександра Шовковського кеф склав 3,55. Нічия стала найменш вірогідною із балом 3,75.

Персональні фанати Владислава Ваната можуть закластися на мінімум дубль свого улюбленця з перспективним коефіцієнтом 15,00. Натомість мінімальна перемога киян в основний час збільшить виграш у 11,5 разів.

Австрійці з Bwin пропонують схожі значення. Зокрема, кеф на перемогу «Рейнджерс» склав 2,05. Імовірність перемоги «Динамо» оцінили балом 3,40. На підсумкову нічию можна поставит з коефіцієнтом 3,60.

Шанувальникам відкритого футболу можуть поставити на голи обох команд у кожному з таймів із привабливим кефом 10,00. Перемога ж українського гранда в післяматчевій серії пенальті запропонована з коефіцієнтом 10,50.

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