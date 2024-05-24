ФІФА анонсувала нововведення щодо важливого футбольного правила: що зміниться

Новації повинна ще затвердити Міжнародна рада футбольних асоціації (IFAB).

Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на The Athletic.

Футбольні функціонери планують спростити визначення офсайду. Нововведення підуть на користь командам, які проводять атаку.

ФІФА запропонувала залишати нападників «у грі», якщо будь-яка частина їхніх тіл, якими можна пробити у ворота, знаходиться на одному рівні з останнім оборонцем. Наразі діє правило, за яким футболіст опиняється «поза грою», коли будь-яка частина його голови, тіла чи стопи ближчі до лінії воріт суперника, ніж м’яч і суперник.

Нововведення вже протестували на чемпіонаті Італії на рівні до 18 років, а також у різних вікових групах першостей Нідерландів і Швеції. Тепер ФІФА хоче розширити дію оновленого правила на решту країн і дорослий футбол. IFAB на цей момент дала згоду.

Що відомо про положення «поза грою»

Це правило існує в низці командних видів спорту (футбол, регбі, хокей). Воно визначає позицію гравця, який атакує, щодо гравців команди в обороні неприпустимою і зупиняє атаку на ворота суперника. Рішення щодо наявності офсайду приймають асистенти головного арбітра.

У футболі офсайд у різних варіаціях застосовувався вже в 19 столітті. Упродовж наступних десятиліть правило кілька разів змінювали. Винятками з положення «поза грою» увесь цей час залишалися перебування гравця на власній половині в момент початку атаки та введення м’яча з-за бокової.

Вимоги змінити правило стали необхідними після запровадження системи Відеоасистент рефері (VAR). Після перегляду повторів у провідних чемпіонатах були скасовані десятки голів через мінімальне положення «поза грою».

Раніше ПЛ писала про те, чи зіграє Лунін у фіналі Ліги чемпіонів.