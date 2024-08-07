Спорт

«Реал» – «Челсі»: хід гри та результат поєдинку

Український голкіпер Андрій Лунін зустрівся зі співвітчизником Михайлом Мудриком у спарингу між мадридським «Реалом» і лондонським «Челсі».

Арина Марченко Send an email 10 часов ago
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Реал - Челсі
«Реал» – «Челсі»: хід гри та результат поєдинку

Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на результат поєдинку.

Результат матчу

«Реал» – «Челсі» – 2:1

Голи: Лукас, 19, Діас, 27 – Мадуеке, 39

Хід гри

Обидва українці почали гру на лаві запасних. Натомість з перших хвилин на полі з’явились їхні конкуренти – бельгійський кіпер Тібо Куртуа та англійський вінгер Рахім Стерлінг.

«Вершкові» розпочали активну гру і в стартові півгодини забили два м’яча. Спершу Лукас із меж штрафного з рикошетом поцілив у дальній нижній кут. А потім Діас увірвався в штрафний, обіграв воротаря та відправив м’яч за лінію майже з нульового кута.

«Синім» вдалось скоротити відставання перед перервою. Мадуеке головою замкнув високий навіс Фернандеса. Проте, більше «Челсі» не забивали. Більше того, в другій половині гри мадридці були ближчими до третього забитого м’яча, ніж англійський гранд до другого.

Лунін вийшов на поле відразу після перерви. Натомість Мудрик замінив Стерлінга на 58-й хвилині. Голкіпер встиг зробити 2 сейви. Вінгер же завдав одного невдалого удару, програв 5 із п’яти дуелей, виконав 2 невдалі спроби дриблінгу та 1 неточний крос.

Раніше ПЛ писала про те, що Україна здобула дві медалі в стрибках у висоту.

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Арина Марченко Send an email 10 часов ago
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