«Реал» – «Челсі»: хід гри та результат поєдинку

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Результат матчу

«Реал» – «Челсі» – 2:1

Голи: Лукас, 19, Діас, 27 – Мадуеке, 39

Хід гри

Обидва українці почали гру на лаві запасних. Натомість з перших хвилин на полі з’явились їхні конкуренти – бельгійський кіпер Тібо Куртуа та англійський вінгер Рахім Стерлінг.

Раніше ми писали, що Лунін і Мудрик потрапили у топ-10 найдорожчих гравців збірної України.

«Вершкові» розпочали активну гру і в стартові півгодини забили два м’яча. Спершу Лукас із меж штрафного з рикошетом поцілив у дальній нижній кут. А потім Діас увірвався в штрафний, обіграв воротаря та відправив м’яч за лінію майже з нульового кута.

«Синім» вдалось скоротити відставання перед перервою. Мадуеке головою замкнув високий навіс Фернандеса. Проте, більше «Челсі» не забивали. Більше того, в другій половині гри мадридці були ближчими до третього забитого м’яча, ніж англійський гранд до другого.

Лунін вийшов на поле відразу після перерви. Натомість Мудрик замінив Стерлінга на 58-й хвилині. Голкіпер встиг зробити 2 сейви. Вінгер же завдав одного невдалого удару, програв 5 із п’яти дуелей, виконав 2 невдалі спроби дриблінгу та 1 неточний крос.

Раніше ПЛ писала про те, що Україна здобула дві медалі в стрибках у висоту.