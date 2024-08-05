Україна отримала дві медалі в стрибках у висоту: хто взяв «золото»

Магучіх взяла «золото» в стрибках у висоту, а Геращенко здобула бронзову нагороду.

Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на результати змагань.

Хід змагань

Атлетки розпочали з висоти 1.86 м. Магучіх вирішила пропустити цей рубіж, а її співвітчизниця Геращенко підкорила висоту з першої спроби. Далі українки холоднокровно покрили дві висоти – 1.91 м і 1.95 м.

На висоті 1.98 м боротьбу за медалі продовжило вісім претенденток. Першою цей рубіж підкорила австралійка Нікола Оліслагерс, а далі до неї з першої спроби приєдналася Магучіх. Натомість Геращенко з австралійкою Елеанор Паттерсон розділили третє місце.

Наступною висотою стали 2.00 м. Українська атлетка взяла рубіж із першого разу. Натомість австралійська спортсменка здолала цю висоту з третьої спроби, перейшовши до змагання на планки 2.02 м.

Оліслагерс не змогла підкорити висоту з трьох спроб, тож Магучіх автоматично стала чемпіонкою, підкоривши висоту 2.02 м з третьої спроби. Взяти рубіж 2.04 м Магучіх не вдалося.

Олімпіада-2024, стрибки у висоту, жінки

Перше місце. «Золото» — Ярослава Магучіх (Україна).

Друге місце. «Срібло» — Нікола Оліслагерс (Австралія).

Третє місце. «Бронза» — Елеанор Паттерсон (Австралія) й Ірина Геращенко (Україна).

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