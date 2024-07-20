Яку вимогу висуває Барселоні агент Ламіна Ямаля після «Євро-2024»

Про це пише Первая Лента з посиланням на Catalunya Radio.

За думкою Мендеша, контракт, підписаний до жовтня 2026 року, повинен бути переглянутий, щоб винагородити молодого футболіста за його вагомий внесок у гру.

Мендеш аргументує свою позицію тим, що Ямал уже став гарантованим гравцем основного складу і виграв чемпіонат Європи, тому заслуговує на вищу зарплату.

Що говорять в Барселоні

Барселона погоджується піти на фінансове підвищення, щоб задовольнити вимоги агента і підписати новий контракт з Ямалом у 2025 році, коли він досягне повноліття.

Клуб має угоду, за якою Ямал залишиться в Барселоні на наступні вісім років. Директор з футболу, Деко, вже заявив про плани щодо продовження контракту, щоб забезпечити довгострокове майбутнє перспективного гравця.

Не зважаючи на фінансові труднощі, Барселона розуміє, що інвестиції в Ямала будуть виправдані і принесуть значні дивіденди у майбутньому.

Раніше ПЛ писала про те, хто отримав індивідуальні нагороди від УЄФА.