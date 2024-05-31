«Реал» М – «Боруссія» Д: анонс та прогноз матчу. Де дивитись онлайн-трансляцію?

Поєдинок, в якому зустрінуться команди мадридського «Реала» та дортмундської «Боруссії», зіграють стадіоні «Вемблі» у Лондоні.

Початок гри: 22:00 за київським часом. Головним арбітром став Славко Винчич зі Словенії.

Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на UA Football.

«Боруссія» Дортмунд

«Борусія» провела дивовижний сезон. У чемпіонаті та Кубку Німеччини команда посіла тільки 5 місце у турнірній таблиці, пропустивши вперед усіх конкурентів.

Втім, у Лізі Чемпіонів вона показала зовсім інший результат, дійшовши до фіналу.

Варто зазначити, що востаннє Дортмунд грав у фіналі Ліги чемпіонів в 2013 році, і тоді поступився «Баварії» 1:2. Його єдина перемога в турнірі — 3:1 у фіналі з «Ювентусом» у 1997-му.

На гру з «Реалом» Дортмунд вийде в повному складі. Хоч Себастьян Алле травмувався, у команди є Ніклас Фюллькруг. «Борусія», ймовірно, обере тактику пресингу й контратак, однак й тут не відомо, чи цей варіант спрацює.

«Реал» Мадрид

«Реал» програв лише 2 матчі за весь сезон, і не знає поразок уже 25 ігор поспіль. У нього найкраща атака Ла Ліги (87 голів) і найнадійніша оборона (26 пропущених).

У Лізі чемпіонів проблеми «Вершковим» створила команда «Манчестер Сіті» за рахунок свого володіння і «Баварія» на контратаках — у першому випадку Мадриду допоміг «автобус», у другому спрацювали заміни. Це вже традиція – «Реал» може проводити заміни, але в будь-якому вигляді здобуває результат.

Травми Алаби і Чуамені не вплинуть на команду, адже у неї є Начо і Камавінга. Хвороба Луніна – теж не проблема, адже він тільки дублер Куртуа. І так, «Реал» вийде домінувати, і ймовірніше тиск зросте до другого тайму.

Орієнтовні склади на початок гри

«Боруссія» Д: Кобель — Рюерсон, Хуммельс, Шлоттербек, Маатсен — Забітцер, Джан — Санчо, Брандт, Адеємі — Фюллькруг

«Реал» М: Куртуа — Карвахаль, Начо, Рюдігер, Менді — Вальверде, Камавінга, Кроос — Беллінгем — Родріго, Вінісіус

«Боруссія» Д — «Реал» М: прогноз букмекерів

За версією букмекерів, фаворитом протистояння є іспанська команда. Так, на перемогу «вершкових» коефіцієнт становить 1.7, а на німців — 4.93. Нічийний результат в основний час оцінюється показником 4.06.

Перемога Реала в ЛЧ оцінюється коефіцієнтом 1.34, Дортмунда — 3.19.

Де дивитись онлайн-трансляцію

Традиційно онлайн-трансляцію матчу проводить відеосервіс MEGOGO. Також На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.

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