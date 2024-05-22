«Реал» — «Боруссія»: чи зіграє Лунін у фіналі Ліги чемпіонів

Для голкіпера збірної України сезон 2023/24 на клубному рівні завершився.

Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на Marca.

Як відомо, українець залишиться на лаві запасних на два поєдинки мадридського «Реала» в останніх матчах сезону. 25 травня «вершкові» зіграють останній тур іспанської Ла Ліги, а 1 червня відбудеться фінал Ліги чемпіонів.

Тренерський штаб на чолі з Карло Анчелотті прийняв рішення на користь Тібо Куртуа, який повністю оговтався після важкої травми. Він вийде на поле проти севільського «Бетіса» і проти дортмундської «Боруссії».

Останнім матчем для українського воротаря в сезоні, вочевидь, став поєдинок проти «Вільярреала» (4:4).

Відомо, що Куртуа повернувся у ворота «Реала» на початку травня. Бельгієць вже вязв участь у 3 матчах в чемпіонаті Іспанії, в яких не пропустив жодного м’яча. Лунін був основним воротарем «вершкових» у листопаді-квітні, зокрема він зіграв 8 поєдинків у Лізі чемпіонів.

Андрій Лунін у складі «Реала»

До лав «вершкових» українець потрапив через літнє трансферне вікно-2018. Перехід із луганської «Зорі» коштував мадридцям орієнтовно 8,5 млн євро.

На правах оренди з «Реала» він захищав кольори іспанських «Леганеса», «Вальядоліда» та «Ов’єдо». На «Сантьяго Бернабеу» замінив Куртуа. Після травми бельгійця на старті нинішнього сезону «вершкові» екстрено підписали Кепу, тож статус українського голкіпера не змінився. Утім, у листопаді він виграв конкуренцію за місце в старті.

Загалом провів за «Реал» Лунін провів 48 матчів у всіх турнірах, 16 із них – «сухі». Завоював у складі гранда чемпіонський титул Ла Ліги 2021/22, Кубок і два Суперкубка Іспанії, трофей Ліги чемпіонів 2021/22, Суперкубок УЄФА-2022 та тріумфував на Клубному чемпіонаті світу-2022.

Раніше ПЛ писала про те, що «Реал» став другим фіналістом Ліги чемпіонів, обігравши «Баварію».