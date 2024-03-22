Спорт

Тайсон Ф’юрі сильно схуд: у чому причина і як він зараз виглядає

Володар поясу WBC у надважкій вазі продемонстрував, що дійсно працює над собою перед поєдинком з українським боксером Олександром Усиком.

Арина Марченко Send an email 4 часа ago
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Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на Кореспондент.net.

Очевидно, що Тайсон Ф’юрі серйозно готується до майбутнього бою проти Олександра Усика. Головною тактикою британського боксера у наступному бо буде не програти українцеві у швидкості.

Для цього володар поясу WBC у надважкій вазі сильно схуд, так, що вболівальники навіть не одразу його впізнали.

Дієтолог Ф’юрі, Грег Марріотт, нещодавно опублікував фотографію Ф’юрі без футболки, як доказ того, що боксер знаходиться у відмінній формі. Фанати британського боксера приголомшені тим, наскільки він має стрункий вигляд.

Тайсон Ф'юрі тепер і раніше

Видання talkSPORT навело декілька коментарів щодо форми спортсмена.

Один із шанувальників написав, що Ф’юрі ніколи не виглядав таким рельєфним. Інший зазначив, що Тайсон виглядає як ніколи голодним, щоб показати все, на що він спроможний після бою з Нганну.

«Незабаром ми побачимо ще один історичний виступ Ф’юрі», — пише він.

«Братуха намагається отримати 8 кубиків преса для бою з Усиком», — написав інший.

Раніше ПЛ писала про те, що Ф’юрі раптово змінив думку про українського боксера.

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Арина Марченко Send an email 4 часа ago
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