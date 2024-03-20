Ф’юрі раптово змінив думку про українського боксера: що сказав британець про Усика напередодні «поєдинку століття»

Боксери будуть змагатись за звання абсолютного чемпіона світу в «королівській» ваговій категорії.

Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на 24 канал.

Запланований на 17 лютого поєдинок було скасовано через травму у британського боксера. Наразі майбутні суперники проводять посилену підготовку у тренувальних таборах, щоб показати дійсно «бій століття».

Ф’юрі з повагою ставиться до Усика

Тайсон Ф’юрі протягом довгого часу висловлювався у адресу українського чемпіона, не добираючи слів. Проте зараз його риторика кардинально змінилася.

Спочатку він подякував Олександру Усику за його релігійність та відзначив чудові якості, як сім’янина. Також він заговорив і про професійні навички.

Британець поділився очікуваннями від бою з українцем, пригадавши його перемоги над Ентоні Джошуа. За словами Тайсона Ф’юрі, вони свідчать про те, що з Олександром Усиком треба рахуватися, чого раніше «Циганський король» публічно не збирався робити.

Ф’юрі охрестив бій з Усиком як «поєдинок століття», зазначивши, що жоден бій не буде більшим за той, яким відбудеться між ними.

«Не забуваймо, що Усик двічі побив іншого хлопця Ентоні Джошуа. Це відкинуло Ей Джея далеко вниз по карʼєрних сходах. Він абсолютний вбивця, він погана людина – Усик. Тож як можна недооцінювати його, дивлячись на хлопця, якого він вже двічі побив?» – заявив Фʼюрі.

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