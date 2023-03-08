Харлан выиграла «серебро» на КС по фехтованию

Ольга Харлан выиграла “серебро” на этапе Кубка мира “Coupe Acropolis 2023” в столице Греции, в Афинах, информирует Министерство молодежи и спорта Украины, пишет

Титулованная украинская саблистка стала второй в личных соревнованиях и добыла свою 29-ю медаль на этапах Кубка мира.

В 1/8 финала Ольга Харлан одолела итальянку Элоизу Пассаро (15:9), в четвертьфинале — венгерку Лизу Пустай (15:4), в полуфинале с разницей в один удар выиграла у Теодоры Гунтуры из Греции (15:14), а в финале уступила сопернице из Венгрии Шугар Катинке Баттай (14:15).

По материалам: УНН