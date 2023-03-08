«Арсенал» Зинченко одержал волевую победу в АПЛ

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В рамках 26-го тура английской Премьер- лиги лидер чемпионата, “Арсенал” универсального футболиста сборной Украины Александра Зинченко, принимал предпоследнюю команду турнирной таблицы — “Борнмут” Ильи Забарного, передает

Защитник нашей национальной команды все еще находится на больничном и не попал в заявку на игру.

Зинченко традиционно вышел в стартовом составе и помог “Канонирам” одержать уже 20-ю победу в турнире — 3:2. Успех пришел к хозяевам с трудом: еще на 62-й минуте они уступали — 0:2.

Набрав 63 очка, команда Зинченко продолжает держаться вверху турнирной таблицы АПЛ. А “Вишни” Забарного с 21-м очком идут на 19-м месте.

По материалам: УНН