Победительницей Australian Open стала белорусская теннисистка

Белоруска Арина Соболенко стала победительницей Открытого чемпионата Австралии по теннису. Спортсменка из Беларуси выступала под нейтральным флагом, сообщает со ссылкой на ВВС.

В финале она обыграла 23-летнюю Елену Рыбакину, выступающую за Казахстан со счетом 4:6, 6:3, 6:4. Матч длился 2 часа 29 минут.

Это первый успех 24-летней спортсменки на турнирах Большого шлема.

В австралийском чемпионате россияне и белорусы принимали участие «на условиях нейтральности» — без указания страны, а также флага и гимна.

Кроме того, организаторы чемпионата запретили приносить флаги россии и беларуси после инцидента в первый день турнира.

Российский флаг появился на трибунах во время матча между россиянкой Камиллой Рахимовой и украинкой Катериной Байндль. Украинские болельщики утверждают, что украинскую теннисистку провоцировали и дразнили, после чего они вызвали охрану и полицию.

Соболенко ранее на послематчевой пресс-конференции говорила, что понимает, почему флаги могут расстроить украинских болельщиков: «Я всегда считала, что спорт вне политики, но если всем так лучше, то это хорошо».

Однако скандалы на турнире продолжились. Отец обладателя 21 титула турниров Большого шлема Новака Джоковича смотрел полуфинальный матч своего сына на Australian Open из дома, чтобы не создавать проблем. Случилось это из-за фото Джоковича-старшего с болельщиком в одежде с символом «Z».

Сам сербский спортсмен комментировать ситуацию не стал. На фото, вызвавшем скандал, Срджан Джокович позирует с российскими болельщиками после четвертьфинала между Новаком и российским теннисистом Андреем Рублевым. Один из болельщиков на фото держит российский флаг с портретом владимира путина и одет в футболку с пропагандистским символом «Z».

По материалам: УНН