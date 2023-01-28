«Олимпийские принципы и война — противоположны друг другу»: Зеленский показал фото разрушенных спортивных арен Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что об участии россии в олимпийском движении можно говорить после того, как страна прекратит военную агрессию и террор. Он также продемонстрировал фото разрушенных российскими захватчиками спортивных учреждений, передает .

«Олимпийские принципы и война – фундаментально противоположны друг другу. россия должна остановить агрессию и террор, и только после этого можно будет говорить о российском участии в контексте олимпийского движения», – отметил Зеленский.

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах высказался относительно возможного возвращения российских спортсменов в мировой спорт и заявил, что миссия МОК — «объединить всех спортсменов со всего мира, это особый символ Олимпиады», а возможный бойкот Украины «не соответствует нашей миссии“.

По материалам: УНН