Спорт

«Олимпийские принципы и война — противоположны друг другу»: Зеленский показал фото разрушенных спортивных арен Украины

Photo of Admin Admin Send an email 5 минут agoОбновлено: 28 января, 2023
0 Менее минуты назад

"Олимпийские принципы и война - противоположны друг другу": Зеленский показал фото разрушенных спортивных арен Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что об участии россии в олимпийском движении можно говорить после того, как страна прекратит военную агрессию и террор. Он также продемонстрировал фото разрушенных российскими захватчиками спортивных учреждений, передает .

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«Олимпийские принципы и война – фундаментально противоположны друг другу. россия должна остановить агрессию и террор, и только после этого можно будет говорить о российском участии в контексте олимпийского движения», – отметил Зеленский.

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах высказался относительно возможного возвращения российских спортсменов в мировой спорт и заявил, что миссия МОК — «объединить всех спортсменов со всего мира, это особый символ Олимпиады», а возможный бойкот Украины «не соответствует нашей миссии“.

По материалам: УНН

Photo of Admin Admin Send an email 5 минут agoОбновлено: 28 января, 2023
0 Менее минуты назад
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