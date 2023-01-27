Спорт

Украинка Анастасия Меркушина стала чемпионкой Европы-2023 по биатлону

Photo of Admin Admin Send an email 3 минуты agoОбновлено: 27 января, 2023
0 Менее минуты назад

Украинка Анастасия Меркушина стала чемпионкой Европы-2023 по биатлону

 Биатлонистка Анастасия Меркушина выиграла золотую награду на чемпионате Европы, который проходит в швейцарском Ленцерхайде, передает со ссылкой на Минмолодежьспорт.

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Украинка финишировала с первым результатом в спринтерской гонке на 7,5 км с двумя огневыми рубежами.

В борьбе за «золото» Маркушина опередила шведку Тильду Йоханссон – на 0,5 секунды и немку Ванессу Хинц – на 1,8 секунды.

Спортсменка посвятила свою золотую награду всем защитникам Украины и несокрушимому своему народу.

Напомним, ранее серебряные награды чемпионата Европы-2023 завоевали Юлия Джима и Антон Дудченко.

По материалам: УНН

Photo of Admin Admin Send an email 3 минуты agoОбновлено: 27 января, 2023
0 Менее минуты назад
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