Украинка Анастасия Меркушина стала чемпионкой Европы-2023 по биатлону

Биатлонистка Анастасия Меркушина выиграла золотую награду на чемпионате Европы, который проходит в швейцарском Ленцерхайде, передает со ссылкой на Минмолодежьспорт.

Украинка финишировала с первым результатом в спринтерской гонке на 7,5 км с двумя огневыми рубежами.

В борьбе за «золото» Маркушина опередила шведку Тильду Йоханссон – на 0,5 секунды и немку Ванессу Хинц – на 1,8 секунды.

Спортсменка посвятила свою золотую награду всем защитникам Украины и несокрушимому своему народу.

Напомним, ранее серебряные награды чемпионата Европы-2023 завоевали Юлия Джима и Антон Дудченко.

По материалам: УНН