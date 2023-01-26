Отца Новака Джоковича сняли на Australian Open позирующим для фото со сторонниками путина

Отец Новака Джоковича Срджан был снят позирующим для фотографий со сторонниками президента россии владимира путина на Australian Open, сообщает BBC, пишет .

Срджан Джокович, как указано, был заснят рядом с мужчиной, который держал российский флаг с изображением путина и одет в футболку с провоенным символом Z.

Российские и белорусские флаги и символы были запрещены в Мельбурн-парке, после того, как российский флаг был вывешен во время матча между украинкой Екатериной Бейндл и россиянкой Камиллой Рахимовой в день открытия.

В то же время, как указано, была демонстрация поддержки путина после победы Джоковича в четвертьфинале над россиянином Андреем Рублевым в среду вечером.

Российский флаг с изображением путина был вывешен возле стадиона Rod Laver Arena группой болельщиков в сербских цветах. Скандируя в поддержку россии, некоторые имели на плечах флаг Сербии.

В заявлении Tennis Australia говорится: «Небольшая группа людей демонстрировала неприемлемые флаги и символы и угрожала охранникам после матча в среду вечером, и была выведена».

«Игроки и их команды были проинформированы и им напомнили о политике соревнований в отношении флагов и символов, а также о том, чтобы избегать любой ситуации, которая может нарушить работу. Мы продолжаем тесно сотрудничать с органами безопасности и правоохранительными органами», — говорится в заявлении.

В 2022 году российских и белорусских игроков отстранили от соревнований на Уимблдоне из-за вторжения в Украину.

По материалам: УНН