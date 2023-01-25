Изоляция рф: матч за Суперкубок УЕФА перенесли из казани в Афины

Союз европейских футбольных ассоциаций принял решение о переносе места проведения матча за Суперкубок УЕФА 2023 года из российского города казань в Афины (Греция). Об этом сообщает «Главпост» со ссылкой на официальный сайт УЕФА.

УЕФА принял решение продлить отстранение россии от международных футбольных соревнований. Матч, который должен был состояться в казани, перенесли в столицу Греции. Игра запланирована на 16 августа 2023 года. Состоится она на стадионе Георгиоса Караискакиса в 22:00 по киевскому времени. Город будет принимать матч между победителями двух еврокубковых турниров — Лиги чемпионов и Лиги Европы. Решение утверждено на совещании исполкома организации, которое состоялось в швейцарском Ньоне.

Перед собранием исполкома УЕФА 25 января, руководители российского футбольного союза хотели встретиться с руководством континентальной организации для обсуждения возможного возвращения россиян в турниры УЕФА. Но пока российские футбольные сборные и клубы остаются за бортом международных соревнований, из-за полномасштабного вторжения рф в Украину. Известно, что сборная россии не будет участвовать в чемпионате Европы по футболу 2024 года.

рф не впервые теряет возможность проводить матчи УЕФА. Ранее ее лишили права принять финал Лиги чемпионов, который должен был состояться в санкт-петербурге; вместо этого этот матч перенесли в Париж.

По материалам: УНН