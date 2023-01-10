Спорт

Винус Уильямс не сыграет на Australian Open: причина

Photo of Admin Admin Send an email 6 часов agoОбновлено: 10 января, 2023
0 Менее минуты назад

Винус Уильямс не сыграет на Australian Open: причина

Бывшая первая ракетка мира Винус Уильямс не сыграет на Australian Open-2023. Теннисистка пропустит первый турнир серии Грэнд Слэм за год из-за травмы, которую она получила на турнире WTA 250 в Окленде, сообщает пресс-служба мэйджора, передает

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В декабре организаторы Australian Open предоставили Уильямс wild card в основную сетку соревнований. Сейчас приглашение предоставят Кимберли Биррелл из Австралии.

В начале января Винус одержала первую победу за полтора года в одиночном разряде, обыграв соотечественницу Кэти Волынец в первом круге турнира в Окленде.

В 1/8 финала Уильямс уступила китаянке Чжу Линь.

Australian Open-2023 состоится в Мельбурне с 16 по 29 января.

По материалам: УНН

Photo of Admin Admin Send an email 6 часов agoОбновлено: 10 января, 2023
0 Менее минуты назад
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