Спорт

На улицах Загреба собрались тысячи фанатов футбола для празднования «бронзы» на ЧМ-2022

Photo of Admin Admin Send an email 4 часа agoОбновлено: 18 декабря, 2022
0 0 Менее минуты назад

На улицах Загреба собрались тысячи фанатов футбола для празднования "бронзы" на ЧМ-2022

В столице Хорватии собрались тысячи болельщиков и фанатов футбола, чтобы отпраздновать получение третьего места на проходящем в Катаре Чемпионате мира по футболу, пишет

Материалы по теме

На видео, публикуемых в соцсетях виден Загреб после получения “бронзы” сборной Хорватии в матче на Чемпионате мира в Катаре. Тысячи болельщиков национальной команды вышли на улицы хорватской столицы, чтобы отпраздновать успех своей сборной.

Сборная Марокко, которая стала настоящей сенсацией ЧМ, уступила сборной Хорватии со счетом 1:2.

Сегодня, в финале чемпионата мира сборная Аргентины встретится со сборной Франции. Матч пройдет на стадионе “Лусаил”.

По материалам: УНН

Photo of Admin Admin Send an email 4 часа agoОбновлено: 18 декабря, 2022
0 0 Менее минуты назад
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Команда Новой Зеландии установила рекорд наземной скорости на ветродвигателях

5 дней ago

Власти США поддержали участие российских и белорусских спортсменов на Олимпиаде в Париже

5 дней ago

Женская сборная Украины по борьбе впервые в истории завоевала Кубок мира

6 дней ago

Украинский фристайлист Дмитрий Котовский завоевал «серебро» на соревнованиях Европы

7 дней ago
Комментировать

Добавить комментарий

Back to top button