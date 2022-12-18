На улицах Загреба собрались тысячи фанатов футбола для празднования «бронзы» на ЧМ-2022

В столице Хорватии собрались тысячи болельщиков и фанатов футбола, чтобы отпраздновать получение третьего места на проходящем в Катаре Чемпионате мира по футболу, пишет

На видео, публикуемых в соцсетях виден Загреб после получения “бронзы” сборной Хорватии в матче на Чемпионате мира в Катаре. Тысячи болельщиков национальной команды вышли на улицы хорватской столицы, чтобы отпраздновать успех своей сборной.

Сборная Марокко, которая стала настоящей сенсацией ЧМ, уступила сборной Хорватии со счетом 1:2.

Сегодня, в финале чемпионата мира сборная Аргентины встретится со сборной Франции. Матч пройдет на стадионе “Лусаил”.

По материалам: УНН