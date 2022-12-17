Чемпионат мира по футболу: сборная Хорватии стала бронзовым призером

В матче за третье место на чемпионате мира по футболу в Катаре сборная Хорватия одержала победу над сборной Марокко, передает .

Сборная Марокко, ставшая настоящей сенсацией ЧМ, уступила сборной Хорватии со счетом 1:2.

Первый гол у хорватов на 7-й минуте матча забил Йошко Гвардиол. Через две минуты марокканцы сравняли счет — отличился Ашраф Дари. Однако впоследствии на 42 минуте Мислав Оршич снова вывел сборную Хорватии вперед.

Завтра, в финале чемпионата мира сборная Аргентины встретится со сборной Франции. Матч пройдет на стадионе «Лусаил».

По материалам: УНН