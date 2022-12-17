Спорт

Чемпионат мира по футболу: сборная Хорватии стала бронзовым призером

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 17 декабря, 2022
0 0 Менее минуты назад

Чемпионат мира по футболу: сборная Хорватии стала бронзовым призером

В матче за третье место на чемпионате мира по футболу в Катаре сборная Хорватия одержала победу над сборной Марокко, передает .

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Сборная Марокко, ставшая настоящей сенсацией ЧМ, уступила сборной Хорватии со счетом 1:2.

Первый гол у хорватов на 7-й минуте матча забил Йошко Гвардиол. Через две минуты марокканцы сравняли счет — отличился Ашраф Дари. Однако впоследствии на 42 минуте Мислав Оршич снова вывел сборную Хорватии вперед.

Завтра, в финале чемпионата мира сборная Аргентины встретится со сборной Франции. Матч пройдет на стадионе «Лусаил».

По материалам: УНН

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 17 декабря, 2022
0 0 Менее минуты назад
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