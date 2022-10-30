Боксер Ломаченко победил американца Джемейна Ортиса

Василий Ломаченко

Источник: АР

В ночь на 30 октября состоялся боксерский бой между украинцем Василием Ломаченко и американцем Джемейном Ортиса. Поединок завершился победой нашего земляка, передает

34-летний украинский боксер Василий Ломаченко вернулся в ринг после почти годового перерыва. В Нью-Йорке Ломаченко одолел непобедимого до этого боя 26-летнего Джемейна Ортиса.

Со старта боя вперед ушел именно американец. Он не боялся титулованного украинца, работал джебом и был гораздо активнее. Уже после первого раунда у Ломаченко отек правый глаз.

Наибольшее преимущество Ортиса было в четвертом раунде, когда он нанес 17 точных ударов против 8 украинца, согласно статистике Compubox. В пятом раунде Василий провел свою активную 3-минутку, попытался перехватить инициативу.

Согласно судейским запискам, результат боя Ломаченко — Ортис: победа Ломаченко 115:113, 116:112 и 117:111.

BY UNANIMOUS DECISION @VasylLomachenko #LomaOrtiz pic.twitter.com/TzJwv2WQN5

— Top Rank Boxing (@trboxing) October 30, 2022

Отметим, что для Ломаченко это было первое сражение от 12 декабря 2021 года. Тогда Василий победил гонца Ричарда Комми и завоевал пояс интерконтинентального чемпиона по версии WBO.

По материалам: УНН