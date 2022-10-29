Бокс: Ломаченко провел взвешивание перед первым с декабря боем с Ортисом

Боксеры Василий Ломаченко и Джамейн Ортис в пятницу провели процедуру взвешивания перед запланированным на субботу 12-раундовым поединком в легком весе в Мэдисон-Сквер-Гарден в Нью-Йорке, пишет .

По данным западных изданий о боксе, Ломаченко весил 134,6 фунта (61,05 кг), Ортис — 134 фунтов (60,78 кг).

«Обычно стоический в своем подходе, Василий Ломаченко сверкнул яркой улыбкой после того, как весы перевалили за 134,6. Это будет его первое появление на ринге с 21 декабря, украинец был встречен бурными и радостными возгласами», — пишет Boxing Scene.

Взвешивание, как отмечает Boxing Junkie, было типичным. Только решение Ортиса надеть солнцезащитные очки после того, как он взвесился, было необычным. Он снял их во время обязательного взгляда вниз.

Это будет первый бой для Ломаченко с декабря 2021 года, когда он победил Ричарда Комми.

По материалам: УНН