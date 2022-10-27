Спорт
В 3-м туре Кубка Европы ФИБА «Будивельник» обыграл «Гронинген»
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«Будивельник» провел матч третьего круга Кубка Европы ФИБА. Столичный клуб обыграл «Гронинген» (61:74), передает
Джонни Берганемескел стал самым результативным игроком матча. На его счету 27 очков, 2 подбора и 3 ассиста.
Также 7 трехочковых бросков.
На старте турнира «Будивельник» обыграл «Бриндизи» (74:70) и уступил «Калеву» (74:83).
Киевляне возглавляют группу F с 5-а очками в активе.
По материалам: УНН