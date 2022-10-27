В 3-м туре Кубка Европы ФИБА «Будивельник» обыграл «Гронинген»

Франция ожидает 600 000 туристов на церемонии открытия Олимпийских игр в Париже

Украина получила девятую медаль на чемпионате мира по пулевой стрельбе

Украинские гимнастки завоевали три медали на клубном чемпионате мира

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Этап Кубка мира по плаванию: украинец Романчук завоевал серебро

Сборная Украины стала второй на женском чемпионате по боксу в Европе

Украинский стрелок получил «золото» и лицензию на чемпионате мира по пулевой стрельбе в Каире

Белорусов и россиян не допустят к соревнованиям в лыжных видах спорта на сезон 2022/23

Женская сборная Украины по борьбе завоевала 6 медалей на чемпионате мира в Испании