Спорт

В 3-м туре Кубка Европы ФИБА «Будивельник» обыграл «Гронинген»

Photo of Admin Admin Send an email 33 минуты agoОбновлено: 27 октября, 2022
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«Будивельник» провел матч третьего круга Кубка Европы ФИБА. Столичный клуб обыграл «Гронинген» (61:74), передает

Джонни Берганемескел стал самым результативным игроком матча. На его счету 27 очков, 2 подбора и 3 ассиста.

Также 7 трехочковых бросков.

На старте турнира «Будивельник» обыграл «Бриндизи» (74:70) и уступил «Калеву» (74:83).

Киевляне возглавляют группу F с 5-а очками в активе.

По материалам: УНН

Photo of Admin Admin Send an email 33 минуты agoОбновлено: 27 октября, 2022
0 0 Менее минуты назад
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