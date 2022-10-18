В Индонезии снесут футбольный стадион, где в давке погибли 133 человека

Индонезийский футбольный стадион, где в результате давки погибли 133 человека, будет снесен и восстановлен, заявил во вторник президент Джоко Видодо, передает со ссылкой на заявление ФИФА.

После того, как болельщики выбежали на поле в конце матча лиги между «Аремой» и соперником «Персеба Сурабая», полиция применила слезоточивый газ на переполненных трибунах, вызвав давку.

Более 40 детей были среди убитых.

Председатель ФИФА Джанни Инфантино встретился с Видодо в столице Джакарте, чуть более чем через две недели после трагедии и за год до чемпионата мира среди юношей до 20 лет, который должен пройти в стране. Молодежный турнир планируется провести в мае-июне 2023 года в нескольких городах архипелага.

«Стадион Канжурухан в Маланге мы снесём и восстановим в соответствии со стандартами ФИФА», — сказал Видодо журналистам.

Он отметил, что новый стадион будет иметь «соответствующие условия, которые смогут обеспечить безопасность как игроков, так и болельщиков».

«Мы реформируем и трансформируем футбол в этой стране», — добавил Инфантино.

Он добавил, что основное внимание будет уделяться улучшению работы стадионов и поведения болельщиков, а также созданию футбольных программ в школах.

«Мы привезем наших экспертов, мы будем помогать и инвестировать, и мы позаботимся о том, чтобы Индонезия сияла на мировой футбольной арене».

Представители ФИФА и Азиатской футбольной конфедерации находились в Джакарте с прошлой недели, чтобы расследовать трагедию вместе с национальной футбольной федерацией и правительством.

Видодо приостановил все футбольные матчи до завершения расследования и приказал провести проверку безопасности всех стадионов.

Следственная группа призвала председателя футбольной ассоциации страны и всех членов ее исполнительного комитета уйти в отставку.

Среди шести человек, обвиняемых в трагедии, трое полицейских.

Также было обнаружено, что пропали более трех часов видеозаписи с камер видеонаблюдения в главном вестибюле и на парковке стадиона.

По материалам: УНН