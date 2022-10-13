Украинская прыгунья Магучих — претендентка на звание лучшей легкоатлетки мира в 2022 году

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих вошла в десятку претенденток на звание лучшей легкоатлетки мира-2022. Об этом сообщает «Главпост» со ссылкой на World Athletics.

Атлеты и чиновники будут голосовать по электронной почте, а болельщики могут голосовать онлайн через социальные сети. Фотографии для каждого номинанта будут размещены на Facebook, Twitter, Instagram и YouTube на этой неделе.

Отметка «нравится» или ретвит будет считаться одним голосом.

Кроме нее, в число претенденток вошли Кимберли Гарсия, Шона Миллер, Шерика Джексон, Фаит Кипьегон, Тоби Амусан, Сидни Маклафин, Шелли-Энн Фрейзер-Прайс, Чейз Или, Юлимар Рохас.

Для того, чтобы проголосовать за Магучих, нужно поставить лайк под этим постом.

Голоса Всемирного легкоатлетического совета будут учитываться в 50% результатов, тогда как голоса спортсменов и болельщиков будут учитываться в 25% итоговых результатов.

Голосование за звание лучшего спортсмена года завершится 31 октября. После завершения процесса организаторы сообщат имена пяти финалистов среди женщин и еще пяти финалистов – среди мужчин.

Победители будут объявлены в начале декабря.

По материалам: УНН