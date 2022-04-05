Россиян и белорусов исключили из престижных легкоатлетических соревнований мира
Генеральная Ассамблея «Бриллиантовой лиги», заседание которой состоялось в Белграде, объявила об отстранении российских и белорусских легкоатлетов от участия в этапах серии в обозримом будущем, передает со ссылкой на сайт ФЛАУ.
Ранее из-за дисквалификации Российской Федерации в связи с допинговыми скандалами ее атлеты могли выступать лишь в статусе нейтральных. К тому же это разрешение предоставлялось не всем. Сейчас спортсмены этой страны-агрессора вместе с белорусами упустили и такой шанс.
Ранее об отстранении спортсменов россии и беларуси от соревнований заявили Мировая и Европейская легкая атлетика и организационный комитет чемпионата Европы-2022.
Первый этап «Бриллиантовой лиги» пройдет 13 мая в Дохе (Катар).
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По материалам: УНН