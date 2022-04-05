Спорт

Россиян и белорусов исключили из престижных легкоатлетических соревнований мира

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 5 апреля, 2022
0 0 Менее минуты назад

Россиян и белорусов исключили из престижных легкоатлетических соревнований мира

Генеральная Ассамблея «Бриллиантовой лиги», заседание которой состоялось в Белграде, объявила об отстранении российских и белорусских легкоатлетов от участия в этапах серии в обозримом будущем, передает со ссылкой на сайт ФЛАУ.

Ранее из-за дисквалификации Российской Федерации в связи с допинговыми скандалами ее атлеты могли выступать лишь в статусе нейтральных. К тому же это разрешение предоставлялось не всем. Сейчас спортсмены этой страны-агрессора вместе с белорусами упустили и такой шанс.

Ранее об отстранении спортсменов россии и беларуси от соревнований заявили Мировая и Европейская легкая атлетика и организационный комитет чемпионата Европы-2022.

Первый этап «Бриллиантовой лиги» пройдет 13 мая в Дохе (Катар).

ФИФА разработало специальное правило для трансферов украинских игроков: что известно.

По материалам: УНН

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 5 апреля, 2022
0 0 Менее минуты назад
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Германия высылает 40 российских дипломатов из страны

12 минут ago

Сполучення Чернігова з центром України відновлено — ЗСУ

27 минут ago

Еврооблигации Украины за неделю выросли в цене на 12%

42 минуты ago

Зеленский рассказал канцлеру Австрии о преступлениях российских захватчиков на Киевщине

57 минут ago
Комментировать

Добавить комментарий

Back to top button