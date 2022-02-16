Пекин-2022. 17 февраля: шесть финалов, но без украинцев
День перерыва для сборной Украины
Завтра, 17 февраля, в Пекине будет разыграно шесть комплектов наград. Украина не будет представлена ни водном из финалов.
Медали
Женщины разыграют комплект наград в комбинации. Сначала на спортсменок ждет скоростной спуск, а позже – слалом.
- 04.30 Женщины. Комбинация. Скоростной спуск
- 08.00 Женщины. Комбинация. Слалом
В двоеборье на мужчин ожидает эстафета.
10.00 Мужчины. Командные соревнования. Прыжки. Большой трамплин
13.00 Мужчины. Командные соревнования. Эстафета. 4х5 км
Женщины откатают произвольную программу. Все взгляды будут прикованы к Камилле Валиевой и тому, как она справится с давлением из-за положительной допинг пробы. Пока она лидер после короткой программы.
12:00 Женское одиночное катание. Произвольная программа.
Во фристайле женщины определят лучших в Ски-кроссе.
- 09:10. Фристайл. Женщины. Ски-кросс. Малый финал. После малого финала – Большой финал.
В конькобежном спорте будет разыгран комплект наград у женщин на дистанции 1000 метров.
- 10:30 Конькобежный спорт. Женщины, 1 000 м
В финальном матче женский хоккейных команд США и Канада определят обладателя золотых наград.
- 06:10 Хоккей. Женщины. Финал. Канада – США
Другие соревнования
В керлинге завтра закончится групповой этап и будет сыгран полуфинал у мужчин.
- 03.05 Мужчины. Групповой турнир. Дания — США
- 03.05 Мужчины. Групповой турнир. Швеция — Швейцария
- 03.05 Мужчины. Групповой турнир. Канада — Великобритания
- 03.05 Мужчины. Групповой турнир. Норвегия — Италия
- 08.05 Женщины. Групповой турнир. Япония — Швейцария
- 08.05Женщины. Групповой турнир. ОКР — Великобритания
- 08.05Женщины. Групповой турнир. Дания — Канада
- 08.05 Женщины. Групповой турнир. Корея — Швеция
- 15.05 Мужчины. 1/2 финала