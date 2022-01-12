Реванш Усик — Джошуа: стала известна новая дата второго боя

Ответный поединок британца Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) с украинцем Александром Усиком (19-0, 13 КО) запланирован на май. Ранее Эдди Хирн планировал организовать этот бой в марте или апреле.

Недавно Джошуа заявил, что в его команде произойдут изменения. Недавно англичанин тренировался в Дубае у Энтони Уилсона. Ранее он был в США, где проходил пробные тренировки с несколькими известными тренерами, пишет Первая Лента со ссылкой на портал Fightnews.com.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе не намерен отказываться от сотрудничества с Робом МакКракеном, который до сих пор был его первым тренером. Джошуа объявил, что хочет расширить состав тренерского штаба.

На кону во второго боя Джошуа-Усика станут титулы чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF. Поединок состоится на одном из стадионов Великобритании.

Напомним, что в первом поединке украинец победил англичанина и забрал три чемпионских пояса. В контракте была прописана возможность реванша.

Ранее мы сообщали, что Джошуа может отказаться от реванша с Усиком.