Джошуа может отказаться от реванша с Усиком: хитрый план британца

Британский промоутре Эдди Хирн подтвердил, что Энтони Джошуа (24-2, 22 нокаута) может рассмотреть возможность отказа от реванша против Александра Усика (19-0, 13 нокаутов), если он получит соответствующее финансовое предложение, а также ему предложат его встречу с победителем боя между Усиком и Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 КО).

«На данный момент мы сосредоточены на бое-реванше с Усиком, и до тех пор, пока нам не будет представлено действительно хорошее предложение, которое я могу показать Энтони наши планы не изменятся», — сказал британский промоутер, пишет Первая Лента со ссылкой на британские СМИ.

«Джошуа хочет провести бой-реванш с Усиком, но если все это может привести к тому, что он будет боксировать за четырех чемпионских титула вместо трех, то, возможно, стоит подумать об этом. Джошуа должен быть гарантирован бой с победителем боя Фьюри-Усик, возможно, он тоже поменяет тренера, поэтому есть некоторые вещи, которые влияют на его решение, — добавил босс Matchroom Boxing.

Если бы между Усиком и Фьюри все-таки состоялся, на кону оказались бы все четыре самых важных пояса в супертяжелом весе.

Ранее Усик заявил о намерении бороться за титул абсолютного чемпиона мира.