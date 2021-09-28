Усик заявил о намерении бороться за титул абсолютного чемпиона мира

Украинский боксер, чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик заявил о своем желании бороться за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Об этом боксер заявил во время пресс-конференции в Киеве, передает корреспондент.

По словам украинского чемпиона, если он победит в реванше с Джошуа, то намерен встретиться с победителем боя, который пройдет между британцем Тайсоном Фьюри и американцем Деонтеем Уайлдером.

«Есть четыре пояса. Четвертый — у Тайсона Фьюри. Разговоры об объединении этих поясов могут быть только после того, как Тайсон Фьюри отбоксирует с Деонтеем Уайлдером, и после нашего реванша с Энтони. Естественно, очень бы хотелось провести объединительный поединок, так как в супертяжелой весовой категории этого не было уже на протяжении, если я не ошибаюсь, около тридцати лет», — сказал Усик.

Бой-реванш с украинским боксером, чемпионом WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Александром Усиком у британца Энтони Джошуа намечен на февраль-март следующего года.

25 сентября Александр Усик в Лондоне победил Джошуа и стал новым чемпионом мира супертяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Тайсон Фьюри — чемпион WBC (Всемирный боксёрский совет) в супертяжелом весе.

После победы над Джошуа Усик поднялся в пятерку лучших боксеров мира независимо от весовой категории (P4P). Благодаря выигрышу над Джошуа Усик добавил три ступеньки и переместился на первую строчку генерации среди лучших «хевивейтеров». На втором месте разместился Джошуа, тройку замкнул Диллиан Уайт из Великобритании.

По материалам: УНН