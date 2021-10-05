«Верес» и «Александрия» сыграли в безголевую ничью

На стадионе «Авангард» в Луцке «Верес» принимал «Александрию» во встрече десятого тура УПЛ. Об этом сообщает «Главпост» со ссылкой на сайт «Александрии».

Первый тайм прошел практически без голевых моментов ворот. Зато, на поле было много силовой борьбы и мелких фолов. Чуть ли не первые обострения от гостей состоялись уже во второй половине тайма. Оба после стандартов. На 36 минуте, после подачи с углового Кириллом Ковальцем, Владислав Бабогло первым был на мяче, и головой пробил под перекладину. Но великолепно сыграл капитан ровенчан Когут, переведя круглого на угловой. Уже через минуту все тот же Владислав, после подачи с углового все того же Ковальца, не смог удачно замкнуть передачу, пробив в сторону от ближней стойки.

Во втором тайме темп игры изменился. Соперники начали двигаться быстрее. Появились полумоменты, но к забитому голу дело так и не дошло.

Реальный шанс имел Денис Устименко на 82 минуте. Он получил диагональный пас от Кирилла Ковальца прямо у штрафной ровенчан, и пробил из выгодной позиции. Но, «круглый» полетел значительно выше ворот — 0:0.

«Александрия» с 18 баллами идет 6-й. «Верес» пока 9-й (12).

По материалам: УНН