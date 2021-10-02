World Athletics и МОК расследуют инцидент с белорусской спортсменкой Тимановською

Международная федерация легкой атлетики (World Athletics) и Международный олимпийский комитет заявили, что начинает расследование обстоятельств, связанных с Кристиной Тимановской, белорусской бегунья, которая сбежала с Олимпиады в Токио в Польшу. Об этом пишет со ссылкой на AFP.

«МОК и Международная федерация легкой атлетики совместно договорились продолжить расследование и открыть официальную процедуру по двум белорусских тренеров. Было принято решение, что Отдел добродетели по легкой атлетике (AIU) -независимая орган, созданный Международной федерацией легкой атлетики для управления всеми вопросами добродетели (как допинговыми, так и не связанными с допингом) для легкой атлетики-проводить процедуру с полное сотрудничество и поддержка МОК «, — говорится в заявлении Всемирной легкой атлетике.

В понедельник, 2 августа,Тимановская заявила , что боится за свою безопасность на родине, и попросила политического убежища в Европе. Сейчас она находится в посольстве Польши в Токио, которое предоставило Тимановський гуманитарную визу для въезда в страну. В Варшаву легкоатлетка отправится 4 августа.

Ранее Кристина Тимановская заявила, что ей купили билет на самолет и вывезли в аэропорт , откуда она должна была вылететь в Беларусь, несмотря на то, что она заявлена на соревнования в беге на дистанции 200 м. В Национальном Олимпийском комитете Беларуси сказали , что решение отправить спортсменку в Беларусь связано с ее «эмоционально-психологическим состоянием». Спортсменка назвала это ложью.

По данным Reuters, Тимановская обратилась за защитой к японской полиции в токийском аэропорту, чтобы ей не пришлось садиться на самолет. Источник в Белорусском фонде спортивной солидарности, который поддерживает спортсменов, заключенных или лишенных свободы за их политические взгляды, сообщил агентству, что Тимановська планировала в понедельник попросить убежище в Германии или Австрии.

Ранее спортсменка выступила с критикой Олимпийского комитета Беларуси. Она рассказала, что ее заставляли участвовать в соревнованиях, на которые она не была заявлена.

По материалам: УНН