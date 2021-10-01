Спорт

Подопечного Вернидуба названо лучшим футболистом тура Лиги чемпионов

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Подопечного Вернидуба названо лучшим футболистом тура Лиги чемпионов

Пресс-служба УЕФА назвала лучшего футболиста по итогам второго тура группового раунда Лиги чемпионов, сообщает со ссылкой на сайт УЕФА.

Детали

Награду получил греческий вратарь “Шерифа” Георгиос Атанасиадис. Голкипер помог своей команде обыграть мадридский “Реал” (2: 1), сделав 11 сэйвов.

Также на звание лучшего игрока недели претендовали защитник “Интера” Милан Шкриньяр, нападающий “Бенфики” Дарвин Нуньес и полузащитник Баварии Лерой Сане.

Напомним

По итогам двух стартовых туров “Шериф” является лидером группы D, набрав шесть очков.

По материалам: УНН

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