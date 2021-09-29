Спорт

Гол Месси помог «ПСЖ» обыграть «Манчестер Сити»

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Гол Месси помог "ПСЖ" обыграть "Манчестер Сити"

В центральном поединке второго тура группового этапа Лиги чемпионов в гости к французскому «ПСЖ» приехал «Манчестер Сити», сообщает со ссылкой на социальные сети клубов.

Идрисса Гуйе забил быстрый гол у хозяев. На 8-й минуте он завершил атаку партнеров, пробив в девятку ворот.

Во второй половине парижане еще раз отличились. Лионель Месси оформил дебютный гол в форме “ПСЖ”. Для него этот гол стал 121-м в Лиге чемпионов.

Итак, “ПСЖ” выиграли матч с результатом 2:0, и вышли на первое место группы по разнице мячей (4 очка, как и в “Брюгге”).

В другой встрече квартета А “Брюегге” одолел “Лейпциг” — 2:1.

По материалам: УНН

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