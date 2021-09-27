Баскетбол: «Будивельник» потерпел поражение на старте сезона Суперлиги

Баскетболисты «Черкасских обезьян» победили дома «Будивельник» в стартовом для себя поединке регулярного чемпионата Суперлиги Украины по баскетболу, сообщает со ссылкой на Федерацию баскетбола Украины.

«Будивельник» приехал в Черкассы с багажом одного официального поединка после открытия сезона матчем за Суперкубок Украины против «Прометея». Поэтому киевляне быстрее адаптировались к борьбе и захватили игровое преимущество на старте. Вперед команду вели Джиан Клавелл и Дрю Гордон. Последний успел сделать дабл-дабл до большого перерыва — 13 очков, 10 подборов.

Впрочем, укрепить преимущество гостям не удалось. Черкащаны выровняли игру. У хозяев поймал игровой ритм Родни Первис, который еще до большого перерыва вышел в лидеры результативности на площадке, а на начало заключительной 10-минутки уже опережал Клавелла и Гордона на соответственно 10 и 9 очков.

Интрига в поединке держалась до последних атак. В заключительной части поединка уже хозяева задавали тон игры, киевляне вынуждены были догонять. Однако черкащаны уже не отпустили преимущество, одержав победу на старте и поквитавшись за домашнее поражение в финале Кубка прошлого сезона — 90:85.

У победителей 27 очков и 8 передач выдал Первич, 16 очков в Макксвелла, 13 у Кольченко. У гостей 24 получил Клавелл, 19 и 15 подборов сделал Гордон.

Во втором туре «Обезьяны» сыграют дома с «Химиком», а «Будивельник» будет принимать «Одессу».

По материалам: УНН