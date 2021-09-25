БК «Киев-Баскет» с победы стартовал в украинской Суперлиге

БК “Киев-Баскет” благодаря мощной второй половине победил “Тернополь” и одержал первую победу в сезоне 2021/22. Об этом сообщает пресс-служба клуба, передает

Детали

Обе команды начали игру на низких оборотах. За стартовые две с половиной минуты только игрокам “Киев-Баскет” удалось изменить нули на табло, забросив двухочковый. После этого, “пчелы” увеличили свое преимущество до 4 пунктов. И в дальнейшем в игру включились подопечные Дмитрия Забирченко. Хозяева выровняли положение на площадке и выиграли четверть с преимуществом в 2 очка.

Второй игровой отрезок лучше начали гости, сделали рывок в 6 очков. Киевлянам и в дальнейшем удавалось держать инициативу в своих руках. Как результат, на большой перерыв команда Айнарс Багатскиса пошла с гандикапом в 6 пунктов.

После отдыха “Киев-Баскет” продолжил отрыв в счете. В одном из эпизодов преимущество столичных достигла отметки в +12. Однако, до окончания четверти, хозяевам площадки удалось сократить отставание вполовину.

В решающей 10-ти минутке команды показали лучшую результативность, набрав на двоих 49 пунктов. И все же, эта четверть осталась за гостями. Финальная сирена подытожила уверенную победу “Киев-Баскет” — 83:72.

Стоит отметить, что на протяжении всего матча киевляне значительно лучше играли на подборах. В активе “пчел” 50 ребаунд в противовес 33 у соперника.

Лучшим снайпером в составе победителей стал Эйвери Вудсон, на его счету 16 очков.

Дополнение

В другом противостоянии соревновательного дня “Химик” дома обыграл “Одессу” — 66:58.

По материалам: УНН